Futbol: TFF 1. Lig play-off
- Fatih Karagümrük: 3 - Akhisarspor: 3
Stat: Vefa
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 73 Koray Altınay), Yalçın Ayhan, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Attamah, Sabo, Zeli Yıldırım (Dk. 82 Erdal Öztürk), Darri (Dk. 73 Emeghara), Ndao (Dk. 90+1 Çağrı Ortakaya), Sobiech
Akhisarspor: Lukac, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü (Dk. 78 Burhan Eşer), Cocalic, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 69 Ergin Keleş), Vrsajevic (Dk. 18 Erhan Çelenk), Onur Ayık (Dk. 78 Aykut Çeviker), Bjarnason (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Rotman, Bertuğ Bayar
Goller: Dk. 18 Sabo (Penaltıdan), Dk. 59 Sobiech, Dk. 87 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 35 Bertuğ Bayar, Dk. 84 Erhan Çelenk, Dk. 90+4 Uğur Arslan Kuru (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ramazan Civelek, Dk. 16 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 46 Uğur Arslan Kuru (Akhisarspor)
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, sahasında Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı.
17. dakikada Ramazan Civelek'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ndao, Akhisarsporlu savunma oyuncusunun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
18. dakika Fatih Karagümrük öne geçti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Sabo'nun şutunda top ağlara gitti: 1-0.
35. dakikada Akhisarspor beraberlik golünü buldu. Hücumun solundan Onur Ayık'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Bertuğ Bayar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
59. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Ndao'nun penaltı noktasına çevirdiği topun gelişine Sobiech'in vuruşunda top kaleci Lukac'dan döndü. Atağın devamında dönen topla yeniden buluşan Sobiech'in bu kez sol ayağıyla şutunda top filelere gitti: 2-1.
84. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Fatih Karagümrük savunmasında Fatih Kuruçuk'un hatalı geri pasında topla buluşan Erhan Çelenk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
87. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Ndao'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Koray Altınay, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından etkili bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.
90+4. dakikada Akhisarspor yeniden beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Erhan Çelenk'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karmabolde topu önünde bulan Uğur Arslan Kuru'nun vuruşunda top filelere gitti: 3-3.
Karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Müsabakanın rövanşı 26 Temmuz Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.