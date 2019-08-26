Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 2 - Altay: 2



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren) Goller: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay) Sarı kartlar: Dk. 37 Muhsin Yıldırım, Dk. 72 Wellington, Dk. 90+3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 54 Gençer Cansever, Dk. 85 Tavares (Altay)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2. haftanın kapanış maçında, İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı. Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.