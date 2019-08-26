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Futbol: TFF 1. Lig

- İstanbulspor: 2 - Altay: 2

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:05
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz

Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)

Goller: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 37 Muhsin Yıldırım, Dk. 72 Wellington, Dk. 90+3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 54 Gençer Cansever, Dk. 85 Tavares (Altay)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2. haftanın kapanış maçında, İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:05
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  4. TFF 1. Lig

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