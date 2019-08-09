Futbol: TFF 1. Lig - Ligin ilk hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 16 Ağustos Cuma: 20.00 Giresunspor-Menemenspor: Onur Özütoprak 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç 21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam 21.45 Osmanlıspor-Boluspor: Yiğit Arslan 18 Ağustos Pazar: 16.30 Hatayspor-Altınordu: Cihan Aydın 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar 21.45 Altay-Ümraniyespor: Murat Erdoğan 21.45 Akhisarspor-Adanaspor: Yasin Kol 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge



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