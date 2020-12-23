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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adanaspor: 2 - Menemenspor: 3 - Karşılaşmada 3 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele eden Ege temsilcisi, kural ihlali yaptı - Disiplin talimatnamesine göre, söz konusu kuralın ihlali durumunda hükmen mağlubiyet cezası verilir

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:57:08 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Cemal Alpay, Ali Tuna

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz (Dk. 46 Furkan Şeker), Donkor, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Serhat Tunç (Dk. 46 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 87 Ozan Papaker), Eren Keleş (Dk. 76 Ömer Çiçek), Roni (Dk. 46 Rayan), Ergin Keleş

Menemenspor: Selmani, Domgjoni, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Şeref Özcan (Dk. 76 Rasheed), Alhassan, Yusuf Talum, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 79 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 87 Burak Albayrak)

Goller: Dk. 7 Şeref Özcan, Dk. 45+2 Tayfun Aydoğan, Dk. 83 Kamara (Menemenspor), Dk. 80 Ömer Çiçek, Dk. 90+3 Ergin Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Evren Korkmaz, Dk. 49 Hakan Çinemre, Dk. 62 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 70 Alhassan, Dk. 90+3 Selmani (Menemenspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda 3 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele ederek kural ihlali yaptı.

İlk 11'inde 5 yabancı futbolcuya yer veren Menemenspor'da, 76. dakikadaki ilk oyuncu değişikliğinde Şeref Özcan'ın yerine Rasheed oyuna dahil oldu.

Ege temsilcisi, 79. dakikadaki oyuncu değişikliğine kadar sahada 6 yabancı oyuncuyla mücadele verdi.

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre takımlar, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulması koşulu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 6 futbolcu müsabaka isim listesinde bulundurulabilir.

Söz konusu kuralın ihlali durumunda ihlali yapan takım, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılır.

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