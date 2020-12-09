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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:37:56 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 82 Ilir Mustafa), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 52 Muhammet Birkan Tetik), Cem Ekinci (Dk. 75 Dialiba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Dodoo), Manaj (Dk. 75 Kone)

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 78 Traore), Serginho (Dk. 86 Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 69 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu

Gol: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Metin Uçar Ankara Keçiörengücü),

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 88 Milinkovic (Giresunspor)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

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