Futbol: TFF 1. Lig
Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler
16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın
19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker
29 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay
19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk
30 Kasım Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge