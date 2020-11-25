  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:25:26 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın

19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker

29 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk

30 Kasım Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun
Gündem

Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun

Yunanistan tarafından bugün yapılan açıklamalara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çal..
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Gündem

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay