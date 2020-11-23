Futbol: TFF 1. Lig
Menemenspor: 1 - Altay: 2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Bozbey, Hasan Hüseyin Tetik
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Murat Elkatmış), Olatunbosun, Adamu (Dk. 46 Murat Erdemir), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 70 Kamara), Tayfun Aydoğan, Akanbi (Dk. 90+5 Kubilay Türk Yılmaz)
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Berkay Sülüngöz), Scuk (Dk. 46 Ziya Alkurt), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 71 Erhan Çelenk), Harun Alpsoy (Dk. 62 Yekta Kurtuluş), Paixao (Dk. 62 Gnanduillet)
Goller: Dk. 12 Akanbi (Menemenspor), Dk. 71 Özgür Özkaya, Dk. 81 Yılmaz Özeren (Altay)
Kırmızı kartlar: Dk. 89 Erhan Çelenk (Altay), Dk. 90+9 Olatunbosun (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 31 Domgjonas, Dk. 56 Rıdvan Koçak, Dk. 90+5 Akanbi (Menemenspor), Dk. 66 Özgür Özkaya, Dk. 90+9 Yekta Kurtuluş (Altay)
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında iki İzmir takımının mücadelesinde Altay, Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.