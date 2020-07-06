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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 0 - İstanbulspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-07-06 22:03:01 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Temel, Anıl Usta

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Bilal Ceylan (Dk. 85 Emir Omurtak), Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Dk. 67 Berkay Tanır), Tolga Yakut (Dk. 80 Doğukan Ünal), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, Buğra Çağlıyan

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Nascimento, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 77 Melih Kabasakal), Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer (Dk. 59 İbrahim Yılmaz), Uygar Mert Zeybek (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Rıdvan Şimşek, Egehan Gök (Dk. 46 Erdem Şen), Alperen Mehmet Çaylak, Berk Ali Nizam (Dk. 71 Muhammed Enes Durmuş)

Goller: Dk. 37 Yusuf Ali Özer, Dk. 44 Berkay Görmez, Dk. 90 Erdem Şen (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Erdem Şen, Dk. 49 Nascimento (İstanbulspor), Dk. 79 Tolga Yakut, Dk. 84 Berkay Tanır (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında, Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Öte yandan İstanbulspor'dan Eslem Öztürk, karşılaşmanın 29. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

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