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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Akhisarspor: 3 - Ekol Hastanesi Balıkesirspor : 1

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:58:10 -
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 46 Aykut Çeviker), Rotman, Burhan Eşer (Dk. 72 Tolga Ünlü), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 72 Ergin Keleş), Bertuğ Bayar (Dk. 61 Eray Ataseven)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç (Dk. 22 Kağan Kayalı), Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede (Dk. 66 Ezeh), Mrsic (Dk. 82 Andjusic), Serdar Güncü (Dk. 84 Emirhan Çakır), Malle

Goller: Dk. 15 ve 59 Burhan Eşer, Dk. 81 Ergin Keleş (Akhisarspor), Dk. 56 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 46 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 32 haftasında Akhisarspor, konuğu Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

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