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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 31. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:52:32 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş

20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:

17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

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