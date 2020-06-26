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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-26 22:20:05 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Yıldırım, Oğuz Kağan Çalışır

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu (Dk. 83 Cüneyt Köz), Burak Altıparmak (Dk. 72 Recep Aydın), Burak Kapacak (Dk. 66 Traore), Özer Hurmacı (Dk. 83 Aykut Akgün), Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 72 Ali Akman)

Adanaspor: Karacic, Mehmet Sedef (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Özkan Taştemur (Dk. 81 Canberk Dilaver), Celil Yüksel, Diop (Dk. 81 Ahmet Dereli), Umut Sözen (Dk. 66 Mbilla), Bagayoko, Eren Keleş, Eze

Gol: Dk. 8 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Evren Korkmaz, Dk. 50 Özkan Taştemur, Dk. 73 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 64 Kerem Can Akyüz, Dk. 77 Anıl Karaer (Bursaspor)


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor, Adanaspor'u 1-0 yendi.

İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

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