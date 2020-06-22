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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adana Demirspor: 2 - Osmanlıspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:31:12 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Mitrovic), Adil Demirbağ, Rassoul, Aosman (Dk. 46 Volkan Şen), Berk Yıldız (Dk. 54 Mehmet Uslu), Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 90+4 Kone), Pa Dibba (Dk. 54 Sinan Kurt)

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 82 Yiğit Kotan), Atakan Rıdvan Çankaya, Ayuk, Halil İbrahim Esen (Dk. 67 Todorovic), Doğukan Efe, Blagojevic, Erdem Çetinkaya, Mertan Caner Öztürk

Goller: Dk. 25 Aosman, Dk. 80 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 32 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Dk. 30 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Okan Alkan, Dk. 45+1 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 34 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

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