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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 3 - Akhisarspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:07:59 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Murat Şener

Altay: Cihan Topaloğlu, Abdulhamit Yıldız, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Erhan Kartal (Dk. 46 Murat Uslu), Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 67 Kerim Avcı), Kappel, Tatos, Paixao (Dk. 85 Hakan Demirci)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 75 Ali Kaan Güneren), Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 82 Eray Ataseven), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason (Dk. 90+1 Aykut Çeviker), Erhan Çelenk (Dk. 90+1 Çekdar Orhan), Hadzic, Cikalleshi (Dk. 90+1 Bertuğ Bayar)

Goller: Dk. 8 ve 74 Paixao, Dk. 22 Kappel (Altay), Dk. 43 Hadzic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Musa Nizam, Dk. 68 Cocalic, Dk. 72 Cikalleshi, Dk. 82 Bjarnason (Akhisarspor), Dk. 51 Özgür Özkaya (Altay)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Altay, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in yer almadığı müsabakada, yeşil-siyahlı takımın başında yardımcı antrenör Mehmet Demirtaş yer aldı.


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