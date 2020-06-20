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Futbol: TFF 1. Lig

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - Ekol Göz Menemenspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:06:08 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Hakan Karabalcık

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu (Dk. 83 Ezeh), Sezer Özmen, Cenk Güvenç, Serdar Güncü (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Abdülkadir Kayalı), Batuhan İşçiler, Mrsic, Kethevoama (Dk. 67 Celal Emir Dede), Otoo, Aly Malle

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Yusuf Talum (Dk. 82 Ercan Coşkun), Mehmet Boztepe (Dk. 89 Murat Elkatmış), Murat Erdemir, Ali Keten, Samed Ali Kaya (Dk. 89 Rasheed), Domgjonas, Olatunbosun, Harun Kavaklıdere (Dk. 72 Rıdvan Koçak)

Gol: Dk. 76 Rıdvan Koçak (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Domgjonas, Dk. 49 Selmani, Dk. 52 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 82 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 17 Cenk Güvenç, Dk. 22 Berat Aydoğdu, Dk. 38 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yendi.


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