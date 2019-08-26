Futbol: Süper Lig'de görünüm - Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı. Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Göztepe: 3-0 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1 Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2 Galatasaray-Konyaspor: 1-1 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1

- Puan durumu

Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. FENERBAHÇE 2 2 0 0 7 1 6 6 2. ALANYASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6 3. YUKATEL DENİZLİSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6 4. ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 5. TRABZONSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 1 0 1 4 2 2 3 7. YENİ MALATYASPOR 2 1 0 1 4 2 2 3 8. BEŞİKTAŞ 2 1 0 1 3 3 0 3 9. ANTALYASPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 2 1 0 1 4 6 -2 3 11. KONYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 12. MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 2 0 1 1 0 2 13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 14. GALATASARAY 2 0 1 1 1 3 -2 1 15. KASIMPAŞA 2 0 1 1 2 5 -3 1 16. GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 5 -4 0 17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 0 0 2 1 5 -4 0 18. GÖZTEPE 2 0 0 2 0 4 -4 0

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek. Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle: 30 Ağustos Cuma: 20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 31 Ağustos Cumartesi: 19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) 1 Eylül Pazar: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül) 19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman) 21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya) 21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

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