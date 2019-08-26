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Futbol: Süper Lig'de görünüm

- Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:18
Futbol: Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in ikinci haftası geride kalırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde ikinci hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.

Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.


- Haftanın sonuçları


Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Göztepe: 3-0

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1

Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2

Galatasaray-Konyaspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1


- Puan durumu


Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. FENERBAHÇE2 2 0 0 7 1 6 6
2. ALANYASPOR2 2 0 0 5 1 4 6
3. YUKATEL DENİZLİSPOR2 2 0 0 4 0 4 6
4. ÇAYKUR RİZESPOR2 2 0 0 3 1 2 6
5. TRABZONSPOR2 1 1 0 3 2 1 4
6. DEMİR GRUP SİVASSPOR2 1 0 1 4 2 2 3
7. YENİ MALATYASPOR2 1 0 1 4 2 2 3
8. BEŞİKTAŞ2 1 0 1 3 3 0 3
9. ANTALYASPOR2 1 0 1 1 2 -1 3
10. GAZİŞEHİR GAZİANTEP2 1 0 1 4 6 -2 3
11. KONYASPOR2 0 2 0 1 1 0 2
12. MKE ANKARAGÜCÜ2 0 2 0 1 1 0 2
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
14. GALATASARAY2 0 1 1 1 3 -2 1
15. KASIMPAŞA2 0 1 1 2 5 -3 1
16. GENÇLERBİRLİĞİ2 0 0 2 1 5 -4 0
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2 0 0 2 1 5 -4 0
18. GÖZTEPE2 0 0 2 0 4 -4 0


- Gelecek haftanın programı


Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.

Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:18
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gençlerbirliği
  5. Medipol Başakşehir
  6. SÜPER LİG

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