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Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligin 14. haftası sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:41:23 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 14. hafta maçları sonunda Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde uzun süredir zirveyi kimseye bırakmayan Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın haftayı lider tamamlamayı başardı.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 ile geçti.

Zirve yarışındaki diğer ekiplerden Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1, Beşiktaş ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.


- Sonuçlar


Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 0-1

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 0-4

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1


- Puan durumu


Ligde 14. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR148332391427
2.GALATASARAY A.Ş.1382323101326
3.FENERBAHÇE A.Ş.148242720726
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.138142619725
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.136612415924
6.ATAKAŞ HATAYSPOR136341416-221
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.135532216620
8.YENİ MALATYASPOR135531714320
9.TRABZONSPOR A.Ş.145541617-120
10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR135351713418
11.GÖZTEPE A.Ş.144642017318
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.135351921-218
13.KASIMPAŞA A.Ş.145361621-518
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR134541313017
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR144551518-317
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK134361922-315
17.YUKATEL DENİZLİSPOR133371322-912
18.GENÇLERBİRLİĞİ133371121-1012
19.HES KABLO KAYSERİSPOR13247716-910
20.MKE ANKARAGÜCÜ132381421-79
21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR142391227-159


- 15. haftanın programı


26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

Bay: Fenerbahçe

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