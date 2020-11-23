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Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm
Spor

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligin 9. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı - Aytemiz Alanyaspor averajla liderliğini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:23:41 -
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.


- Sonuçlar


Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2

Yeni Malatyaspor (Bay)


- Puan durumu


Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR86201831520
2.FENERBAHÇE 9621179820
3.GALATASARAY 9522127517
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ93511311214
5.FATİH KARAGÜMRÜK 93421711613
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR94141312113
7.BEŞİKTAŞ 84131314-113
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8332106412
9.ÇAYKUR RİZESPOR 83321210212
10.KASIMPAŞA 93331110112
11.ATAKAŞ HATAYSPOR733179-212
12.GÖZTEPE8251149511
13.YENİ MALATYASPOR8323810-211
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR8233810-29
15.TRABZONSPOR92341115-49
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR9234914-59
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR8224913-48
18.HES KABLO KAYSERİSPOR8215511-67
19.GENÇLERBİRLİĞİ8125614-85
20.YUKATEL DENİZLİSPOR8125513-85
21.MKE ANKARAGÜCÜ7025714-72


10. hafta

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Atakaş Hatayspor (Bay)

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