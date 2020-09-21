Futbol: Süper Lig'de görünüm
Ligin 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin ikinci haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Göztepe: 1-1
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 0-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|3
|GÖZTEPE
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|4
|FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|5
|BEŞİKTAŞ
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|6
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|7
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|8
|FENERBAHÇE
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|9
|KASIMPAŞA
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|3
|10
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|13
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|15
|TRABZONSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|YENİ MALATYASPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|18
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|19
|MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|21
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
- 3. hafta programı
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)