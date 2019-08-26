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Futbol: Süper Lig

Gazişehir Gaziantep: 2 - Gençlerbirilği 0 (İlk yarı)

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:19
Futbol: Süper Lig


Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Junior, Djilobodji, Güray Vural, Tetteh, Diarra, Twumasi, Kayode

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Baiano, Candeias, Sessegnon, Nadir Çiftçi, Sio (Dk. 45+2 Halil İbrahim Pehlivan)

Goller: Dk. 32 ve Dk. 40 (Penaltıdan) Kayode (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 39 Polomat (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 40 Toure (Gençlerbirliği), Dk. 45+3 Djilobodji (Gazişehir Gaziantep)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan maçta Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Twumasi'nin ara pasında ceza sahasının solundan içeri giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunda kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.

10. dakikada Polomat'ın sol kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde dokunamayan Sio, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

15. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından savunmadan seken topu bir anda önünde bulan Sio'nun şutunda kaleci Günay parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Gençlerbirilği'nin savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan uzun pasta Kayode ile bire birde kalan Ahmet Oğuz, rakibini düşürünce kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

32. dakikada Nadir'in hatalı pasında bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Kayode, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımının Süper Lig'deki ilk golünü attı: 1-0.

33. dakikada Güray'ın Polomat tarafından ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken yardımcı hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR incelemesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi ve Polomat'ı da kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 40. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını kullanan Kayode, takımını maçta 2-0 öne geçirdi.

Gazişehir Gaziantep maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:19
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Gençlerbirliği
  3. SÜPER LİG

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