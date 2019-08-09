Futbol: Süper Lig - Ligin ilk hafta müsabakalarında görev alacak hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 16 Ağustos Cuma: 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek 21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu 21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu 18 Ağustos Pazar: 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu 19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük 21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler



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