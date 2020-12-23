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Spor

Futbol: Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:13:40 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 46 Novikovas), Sissoko (Dk. 62 Emrah Başsan), Sadiku (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Ricardo Gomes (Dk. 82 Oltan Karakullukçu)

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş), Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Recep Niyaz (Dk. 77 Muhammet Özkal), Bakalorz, Sacko (Dk. 46 Mesanovic), Aissati, Sagal (Dk. 81 Özer Özdemir), Rodallega

Goller: Dk. 36 ve 55 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Sacko, Dk. 90+1 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 45+1 Donald, Dk. 82 Gökhan Kardeş, Dk. 89 Kaan Kanak, Dk. 90+2 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

55. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Rodallega, ağları havalandırdı: 0-2

66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Emrah Başsan'ın ortasında Osman Çelik topla buluştu. Son anda araya giren savunma, topu kornere attı.

67. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattaki İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan çaprazdan plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2

72. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında topla buluşan Ricardo Gomes dönerek şutunu çekti. Kaleci Hüseyin Altıntaş, iyi bir refleksle topu uzaklaştırdı.

77. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında, topla ilerleyen ve ceza alanına giren Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

86. dakikada kontratağa çıkan konuk ekipte Rodallega, rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada ev sahibi ekibin atağında Novikovas, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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