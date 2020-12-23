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Spor

Futbol: Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:14:26 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald, İbrahim Akdağ, Obertan, Sissoko, Sadiku, Ricardo Gomes

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş), Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Recep Niyaz, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 36 Rodallega (Yukatel Denizlispor),

Sarı kartlar: Dk. 43 Sacko (Yukatel Denizlispor), Dk. 45+1 Donald (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

8. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Sagal'ın sert şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan Erdoğan güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı.

36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maç öncesi iki takım oyuncuları Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.


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