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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:04:24 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut

Gol: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.

17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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