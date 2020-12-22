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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:13:21 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 85 Mirkan Aydın), Boupendza, Akintola (Dk. 77 Selim Ilgaz), Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Yusuf Sarı), Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 84 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 80 Afobe)

Gol: Dk. 74 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Edgar (Trabzonspor)


HATAY (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Traore'nin pasında Aabid, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Katranis'in sol kanattan ortasında Diouf kale alanı önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekipte Nwakaeme'nin sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak auta gitti.

74. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Vitor Hugo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

79. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topu iyi kontrol eden Djaniny'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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