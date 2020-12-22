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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:06:52 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny


HATAY (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma öncesi, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.

16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.

20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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