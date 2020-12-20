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Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 4 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:02:15 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Hutchinson (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 82 Atakan Üner), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 73 Larin), Aboubakar (Dk. 82 Güven Yalçın)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Kaan Kanak, Donald, Novikovas (Dk. 46 Rashad Muhammed), Gomes (Dk. 80 Sissoko), Obertan, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Sadiku), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 59 (Penaltıdan) ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 70 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Vida (Beşiktaş), Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal, ceza alanına girdiği anda Ömer Şişmanoğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada Beşiktaş, ani geliştirdiği atakla farkı ikiye çıkardı. Rakibin korneri sonrası hızlı çıkan siyah-beyazlı takımda Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Mensah, ceza alanına girdiği anda müsait durumdaki N'Koudou'ya pasını verdi. Bu oyuncu rahat bir şekilde topu filelere attı: 2-0

68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda, Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Vida, şık bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Ghezzal'ın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

71. dakikada Hutchinson ile iyi paslaşan Aboubakar, ceza alanında aldığı meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-0

86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı tokatladı. Vida, dönen topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

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