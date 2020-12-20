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Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:57:29 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, N'Koudou, Aboubakar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Kaan Kanak, Donald, Novikovas, Gomes, Obertan, İbrahim Akdağ, Ömer Şişmanoğlu

Sarı kartlar: Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 36 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top, takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti.

40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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