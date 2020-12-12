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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:07:14 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tripic, Mossoro, Ndiaye

Gol: Dk. 45+4 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Mossoro (Göztepe)


RİZE (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada deplasman ekibinin kazandığı faul atışında, Berkan Emir'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

33. dakikada ceza sahası sağ tarafında rakibinden sıyrılan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

34. dakikada kazanılan köşe atışında Tripic'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Michalak'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı üzerine inceleyen maçın hakemi Özgür Yankaya, penaltıya hükmetti. 45+4'üncü dakikada Boldrin'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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