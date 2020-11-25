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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Ligin 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı - Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:13:54 -
Futbol: Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.


Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy



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