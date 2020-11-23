Stat: Türk Telekom

Hakemler: Turgut Doman, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 69 Emre Taşdemir), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Diagne

Hes Kablo Kayserispor: Lung (Dk. 46 İsmail Çipe), Krvzic (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Sapunaru, Kolovetsios, Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Eraltay), Lennon, Campanharo, Attamah, Muğdat Çelik, Fernandes (Dk. 66 Miguel Lopes), Alibec (Dk. 46 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 63 Diagne (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 71 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Fernandes, Dk. 78 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 40 Emre Akbaba (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

55. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın altı pas önüne gönderdiği topa Oğulcan Çağlayan ayak koydu. Meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

61. dakikada Linnes, Muğdat ile Kayserispor ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. 62. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Muğdat'a da önce ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kartını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

71. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Donk kafa ile uzaklaştırmak istedi. Galatasaray ceza sahası önüne düşen topa Campanharo gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada Diagne kafayı vurdu. İsmail Çipe soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.