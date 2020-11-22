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Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:10:32 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 90 Ufuk Akyol), Sidney Sam (Dk. 46 Eren Albayrak), Amilton (Dk. 88 Mevlüt Han Ekelik), Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 78 Omar İmeri)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 75 Berkan Mutlu), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 90 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Babacar (Dk. 74 Adam Bareiro)

Goller: Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 84 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Naldo, Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 69 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 81 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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