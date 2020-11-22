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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:02:00 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar

Sarı kart: Dk. 24 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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