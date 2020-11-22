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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:25:50 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halis Özkayha, Mustafa Sönmez, Hakan Yemişken

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Sackey, Rayane, Selim Ilgaz, Santos, Mesut Çaytemel, Akintole, Traore, Yusuf Abidoğlu, Diouf

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Baiano, Boldrin, Skoda, Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut, Melnjak, Moroziuk, Meriah

Goller: Dk. 12 Diouf (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk.35 Rayane (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 25 Meriah (Çaykur Rizespor)


HATAY (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

3. dakikadaki Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.

35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



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