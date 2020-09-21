  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fenerbahçe: 0 - Atakaş Hatayspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:04:01 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin (Dk. 82 Deniz Türüç), Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 46 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 69 Novak), Thiam (Dk. 46 Sinan Gümüş), Valencia

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 59 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Traore), Ribeiro, Diouf (Dk. 69 Mirkan Aydın)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ribeiro, Dk. 81 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Santos, Dk. 82 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 26 Valencia (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.

85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi
Dünya

Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Bu talep Almanya tarafından engellendi...
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı