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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Ligin ikinci haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu - Haftanın öne çıkan karşılaşması Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:06:33 -
Futbol: Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk

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