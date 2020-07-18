



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Dk. 90 Linnes), Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (Dk. 89 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 90+5 Yunus Akgün), Ömer Bayram (Dk. 89 Jimmy Durmaz), Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Çalık)

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Borges), Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko (Dk. 62 Castro), Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Napoleoni

Goller: Dk. 60 Saracchi, Dk. 81 Emre Akbaba, Dk. 90+7 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 77 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray), Dk. 45 Atınç Nukan, Dk. 49 Beto (Göztepe)





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

47. dakikada Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede Feghouli'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada topun başına geçen Adem Büyük'ün yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Ancak Koray Gençerler, VAR hakemlerinin uyarısının ardından Beto'nun çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. 50. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Seri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Soner Aydoğdu'nun kafayla uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Saracchi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla gelişine yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada Göztepe'nin attığı gol iptal edildi. Halil Akbunar'ın uzun pasında sol kanatta Tripic topla buluştu. Bu oyuncunun ortasında arka direkte Andre Castro kafayla meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına indirdi. Soner Aydoğdu'nun dokunduğu top Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen müsabakanın hakemi Koray Gençerler, Halil Akbunar'ın Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

77. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Murat Paluli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Napoleoni'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Emre Akbaba'nın ceza yayının sağından sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-1.

90+4. dakikada Soner Aydoğdu'nun havadan pasında Atınç Nukan arka direkte topu Halil Akbunar'a indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Topu önünde bulan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+7. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Seri'nin savunmanın arkasına pasında Taylan Antalyalı topa hareketlendi. Kaleci Beto ile karşı karşıya gelen Taylan, meşin yuvarlağı solunda uygun durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.