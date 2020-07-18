Futbol: Süper Lig
Galatasaray: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Napoleoni
Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray), Dk. 45 Atınç Nukan (Göztepe)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
4. dakikada Seri'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleye yönelen topu Beto son anda uzak köşeden kornere çeldi.
17. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
22. dakikada Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.
44. dakikada kaleci Okan Kocuk'un pasında araya giren Mossoro'nun ceza sahasına girerek, yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
45+3. dakikada Ömer Bayram'ın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.