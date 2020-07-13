Futbol: Süper Lig
- Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 84 Quaresma), Tirpan, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 84 İlhan Depe), Thiam, Gohou (Dk. 68 Tarkan Serbest)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Fernandes, Burak Albayrak (Dk. 46 Melnjak), Talbi, Alberk Koç, Boldrin (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Diomande (Dk. 77 Samudio), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Abdullah Durak), Garmash (Dk. 46 Tunay Torun), Skoda
Goller: Dk. 53 Hajradinovic, Dk. 78 Anıl Koç (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Albayrak, Dk. 61 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.
53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Talbi'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hajradinovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
73. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta Melnjak'ın altıpasın gerisinden dönerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest kendi yarı sahasında taç çizgisinin yakınında topu sağdan hareketlenen Anıl Koç'un koşu yoluna attı. Anıl, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
90. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. 88. dakikada Abdullah Durak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Quaresma yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta çıktı.
Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 üstün tamamladı.