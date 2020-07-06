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Spor

Futbol: Süper Lig

Hes Kablo Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:51:38 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Necip Uysal, Lens, Diaby, Burak Yılmaz


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde, Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

1. dakikada Kravets’in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı.

22. dakikada Lens’in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby’in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı.

34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi.

Maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

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