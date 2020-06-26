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Spor

Futbol: Süper Lig

Beşiktaş: 3 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:06:12 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, Kamil Çetin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny (Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz), Hutchinson (Dk. 70 Necip Uysal), Lens (Dk. 70 Boyd), Diaby (Dk. 78 Güven Yalçın), N'Koudou (Dk. 70 Boateng), Burak Yılmaz

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay (Dk. 46 Anicic), Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 78 Volkan Fındıklı), Milosevic (Dk. 61 Thuram), Ömer Ali Şahiner (Dk. 61 Miya), Bajic (Dk. 78 Daci)

Goller: Dk. 40 Burak Yılmaz, Dk. 45+2 Diaby, Dk. 52 Lens (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 15 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Vida, Dk. 86 Rıdvan Yılmaz, Dk. 87 Boyd (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens, ceza yayı üzerinden şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

60. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içine gönderilen topu Jevtovic kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

75. dakikada Boateng, uzun mesafeli pasıyla ceza sahası içinde Diaby'yi altıpas üzerinde topla buluşturdu, araya giren Konyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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