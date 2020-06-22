Futbol: Süper Lig
Aytemiz Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 2
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Onur Bulut), Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Junior Fernandes (Dk. 62 Djalma Campos), Cisse
Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Erce Kardeşler), Pereira, Hosseini, Campi (Dk. 79 Da Costa), Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Serkan Asan), Ekuban, Guilherme (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Sörloth
Goller: Dk. 7 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Novak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Cisse, Dk. 90+5 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 80 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 83 N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Erol Bulut (Teknik direktör), Dk. 45+3 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Ekuban (Trabzonspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı.
48. dakikada sol kanattaki Pereira, topu Guilherme'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Topu takip eden Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Marafona'da kaldı.
51. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Novak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Novak, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi: 1-2
54. dakikada Efecan Karaca'nın kullandığı kornerde ön direkte Tzavellas kafayı vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, parmaklarıyla topu kornere çeldi.
68. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ceza sahasına gönderdiği sert ortaya Cisse'nin yarım volesinde, top üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada Alanyaspor, Bakasetas ile beraberliği yakaladı. Tzavellas'ın pasında topla buluşan Bakasetas, rakibini geçtikten sonra ceza yayının gerisinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top filelerle buluştu: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.