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Spor

Futbol: Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:10:12 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Goller: Dk. 7 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 45+1 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Erol Bulut (Teknik direktör), Dk. 45+3 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Ekuban (Trabzonspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

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