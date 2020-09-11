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Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 2

Yeniakit Publisher
2020-09-11 22:12:39 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah Durak (Dk.64 Yasin Pehlivan), Vetrih (Dk.63 Michalak), Boldrin, Samudio (Dk.90+4 Kemal Rüzgar), Skoda (Dk.80 Remy)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner , Tolga Ciğerci, Gustavo (Dk.77 Sosa), Deniz Türüç (Dk.65 Ozan Tufan), Thiam (Dk.54 Valencia), Ferdi Kadıoğlu (Dk.65 Sinan Gümüş), Frey

Goller: Dk.59 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk.76 Gökhan Gönül, Dk.87 Sosa (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk.85 Moroziuk (Çaykur Rizespor) Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk.82 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)



RİZE (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

47. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçmeyi başardı. Melnjak'ın sol taraftan soldan ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Valencia bir adım gecikince, top kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde az fakla auta çıktı.

76. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in sağdan ceza sahası ön direğine ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1

82. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine yerden pasında Frey'in dönüp vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Moroziuk'un ceza sahası içerisinde Valencia'ya müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi .

87. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Sinan Gümüş'ün caza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

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