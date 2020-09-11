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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:06:19 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Samudio, Skoda

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner , Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Frey

Sarı kart: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)



RİZE (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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