Futbol: Süper Lig
- Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 2
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingül, Özgür Ertem
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı (Dk. 62 Hakan Özmert), Doğukan Sinik (Dk. 68 Leschuk), Fredy (Dk. 82 Mevlüt Han Ekelik), Ufuk Akyol (Dk. 68 Chico), Amilton, Jahovic
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 87 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 87 Jimmy Durmaz) Emre Akbaba (Dk. 5 Ömer Bayram), Adem Büyük
Goller: Dk. 19 Fredy, Dk. 90+3 Leschuk (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 58 Saracchi, Dk. 65 Belhanda (penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 42 Linnes (Galatasaray)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.
52. dakikada Fredy ile verkaç sonrası ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak, sol çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Eren'in şutunda kaleci Okan, gole izin vermedi.
57. dakikada Belhanda'nın pas verdiği Marcao'nun ceza yayından plase vuruşunda yuvarlak, üstten dışarıya çıktı.
58. dakikada Galatasaray, skora eşitlik getirdi. Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Saracchi, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
64. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Amilton'un ceza alanında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda, topu kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2
83. dakikada sağ kanattan korner atışı kullanan Eren Albayrak'ın ortasında Amilton, kafayla topu arka direk önüne indirdi. Kudriashov, müsait durumda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
90+3. dakikada Hakan Özmert'in şutunda kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle topu önünde bulan Leschuk'un şutunda meşin yuvarlak, direkten döndü. Amilton'un pasında tekrar ceza sahasında topla buluşan Leschuk, topuk şutuyla skora eşitliği getirdi: 2-2
Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.