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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor: 0 - Akhisarspor: 0 (ilk yarı)

09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko, Onur Ayık, Serginho, Barbosa, Bokila

Sarı kartlar: Dk. 29 Hosseini, Dk. 34 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

4. dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

18. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte uygun durumdaki Novak'ın şutunda kaleci Lukac, tehlikeyi önledi.

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Lukac'dan döndü. Dönen top ile buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Ekuban'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci Lukac'ı geçen top yan direkten döndü.

39. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı ön çizgisinde Rodallega'nın yerden şutunda kaleci Lukac, yatarak topu çeldi.

42. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı yakın mesafedeki Serginho'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çelmeyi başardı.

45. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.




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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:07
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