Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Spor Toto Akhisar



Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal



Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Vrsajevic, Josue, Serginho, Helder Barbosa (Dk. 87 Kadir Keleş), Onur Ayık (Dk. 70 Regattin), Bokila (Dk. 69 Manu)



Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı (Dk. 57 Benzia), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Isla, Mehmet Topal (Dk. 78 İsmail Köybaşı), Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Slimani



Goller: Dk. 26 Bokila, Dk. 82 Manu, Dk. 90+5 Regattin (Akhisarspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Helder Barbosa, Dk. 67 Josue (Akhisarspor), Dk. 90+3 Benzia (Fenerbahçe)







MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

49. dakikada Serginho'nun pasıyla hareketlenen Onur Ayık'ın sağ çapraz pozisyonda ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Josue'nin vuruşunda, top direkten döndü.

82. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi sahasından Güray'ın gönderdiği uzun topa hareketlenen Manu, Skrtel'e rağmen topla ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+5. dakikada Josue'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Regattin, savunma oyuncularını güzel bir hareketle geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 3-0. Pozisyonda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt olmadığı tespit edildi.

Akhisarspor, müsabakayı 3-0 galip tamamladı.



