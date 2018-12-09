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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

09 Aralık 2018 Pazar 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Vrsajevic, Josue, Serginho, Helder Barbosa, Onur Ayık, Bokila

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Isla, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Slimani

Gol: Dk. 26 Bokila (Akhisarspor)

Sarı kart: Dk. 33 Helder Barbosa (Akhisarspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya, ceza alanı içinde Eljif Elmas'ın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Akhisarspor öne geçti. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularına rağmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 19:58
  1. Akhisarspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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