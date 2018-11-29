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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Ligde 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:20
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