THY- Noukşot
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

25 Kasım 2018 Pazar 15:38
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Medjani (Dk. 64 Rybalka), Hakan Arslan, Torje (Dk. 90 Papp), Robinho, Emre Kılınç, Kone (Dk. 64 Muhammet Demir)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Saadane (Dk. 90 Gladkyy), Ali Çamdalı, Umar (Dk. 75 Robin Yalçın), Boldrin, Samudio (Dk. 60 Süleyman Koç), Muric

Goller: Dk. 60 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Braz (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Brabec, Dk. 66 Boldrin, Dk. 90+5 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.

46. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone'nin altıpas civarından vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

53. dakikada Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Umar'ın çapraz pozisyondan etkili şutunda, kaleci Tolgahan Acar, topu kornere çeldi.

58. dakikada ceza alanında Robinho ile verkaç yaparak son çizgiye inen Medjani, topu kale alanındaki Torje'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

60. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Umar'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Muric'in hafif sağ çaprazda yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

69. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Boldrin'in soldan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ziya Erdal'ın müdahalesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

76. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede eşitliği sağladı. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında topu göğsüyle önüne alan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Altıpasta yükseklik kazanan topu takip eden Braz, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla kaleye gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Gladkyy'in pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:38
  1. Çaykur Rizespor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit onayı Merkel'i derinden üzdü
    1. Brexit onayı Merkel'i derinden üzdü
    2. Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick..
    3. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olay! 5..
    4. Brexit sonrası Macron'dan flaş..
    5. Modern sedirler
    6. Voleybol: Efeler Ligi
    7. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    8. Yoğurdun üzerine diş macunu yok
    9. Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı..
    10. Mısır'daki başsavcı suikastında 9..
    11. İran Devrim Muhafızları'ndan çok sert..
    12. Diyarbakır'da feci kaza! 4 ölü
    13. Tartıştığı kişinin boğazını kesti
    14. Doktor, tartıştığı meslektaşını darbetti
    15. Dişler için fırça gibi sağlık görevi..
    16. AK Parti Kadın Kolları, kadına şiddete..
    17. Arkadaşını vuran zanlıdan ilginç..
    18. Irak'ta şiddet gören kadınlar sessiz..
    19. Futbol: TFF 3. Lig
    20. Türkiye'den Fransa açıklaması! 'Endişe..
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?